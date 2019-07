Orages en France: une ligne TGV vers l'Italie coupée plusieurs semaines

(Belga) Toutes les vigilances orange pour les orages étaient levées mercredi peu après 00H30 en France, mais un orage dans la soirée a provoqué en Savoie une coulée de boue rendant inutilisable pendant plusieurs semaines une ligne TGV entre la France et l'Italie.

Les orages de la soirée ont été beaucoup moins forts que la veille, et n'ont pas fait non plus de victime. Mais une très importante coulée de boue en Savoie va rendre inutilisable pendant "plusieurs semaines", la ligne entre Saint-Jean de Maurienne et Modane, a annoncé la compagnie ferroviaire française SNCF. Circulent sur cette ligne, des TGV entre Paris et Milan, des trains Thello italiens, des TER régionaux et de nombreux trains de fret entre la France et l'Italie. Ainsi, dans la soirée, un train de fret italien devant entrer en France a été rapatrié sur Milan, et un train Thello qui devait passer dans la zone après 21H00 a été arrêté à Dijon, a indiqué la SNCF. Les passagers d'un TER en direction de Chambéry ont été acheminés en bus. La porte-parole a expliqué que les opérateurs avaient en principe le choix entre deux alternatives au passage par Modane, au nord via Vallorbe en Suisse, au sud via Vintimille en Italie. Cette coupure s'ajoute à d'autres dues aux intempéries de lundi. Le trafic ferroviaire devait reprendre sur les autres lignes de Savoie et de Haute-Savoie mercredi matin, à l'exception de la ligne Montmélian-Gières, fermée jusqu'au 18 juillet. (Belga)