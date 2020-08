Orages - La région de Mouscron touchée par des orages violents

(Belga) La région de Mouscron a été touchée jeudi en soirée par de violents orages en provenance de France. De fortes précipitations ont atteint la région en quelques instants.

Des images diffusées sur internet montrent des chaussées détrempées. L'Institut Royal Météorologique (IRM) a lancé une alerte aux orages sur toute la Belgique de jeudi 16h00 à vendredi 00h00. Sous ces orages, de fortes précipitations sont prévues, pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m2 en une heure de temps. Cependant, quelques cellules orageuses peu mobiles pourraient conduire à des précipitations encore plus marquées, principalement dans l'ouest et le nord du pays (quantité de l'ordre de 40 l/m2 ou plus). (Belga)