Orages, ô désespoir

(Belga) Le temps sera variable, mardi après-midi, avec de nombreuses averses et un risque d'orage, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 11 et 16°C.

Des précipitations intenses et des orages sont attendus dans l'après-midi. Le temps devrait ensuite se faire plus sec depuis la Côte et les éclaircies s'étendre à l'intérieur du pays en fin de journée. Le vent, de secteur ouest virant au secteur nord-nord-ouest, poussera des rafales jusqu'à 60km/h. Le soir tombera sur les dernières averses prévues sur la moitié sur-est du territoire, qui laisseront place à des éclaircies et un ciel serein. Du brouillard pourra se former localement en Ardenne. Les minima ne dépasseront pas 3°C en Hautes Fagnes et 9°C à la mer. La journée de mercredi débutera sous le soleil mais les nuages se développeront en cours de journée. Les maxima oscilleront entre 14 et 19°C. Le jeudi de l'Ascension s'annonce plutôt maussade en matinée, ponctué d'une zone de faibles pluies qui transitera d'ouest en est, avant le retour d'un temps plus sec. (Belga)