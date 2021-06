Orp-Jauche à nouveau touchée par les intempéries: "C'est une cuvette", explique le bourgmestre

L'est du Brabant wallon a été particulièrement touché par les pluies abondantes et les orages mardi soir. Certains mettent en cause l'aménagement du territoire, et nous avons donc appelé Hugues Ghenne, bourgmestre d'Orp-Jauche, pour lui demander son avis.

"Il faut relativiser. Hier, nous avons eu 50 maisons touchées sur 3.500, principalement dans les caves et les garages. Des garages qui n'auraient pas dû être construits de la sorte, en-dessous de la voirie. Lorsqu'il tombe 60 litres d'eau en quelques minutes, l'égouttage est rapidement saturé donc l'eau trouve son chemin dans les points bas, notamment dans les caves et les garages", a-t-il expliqué.

"Pourquoi Orp-Jauche est particulièrement touchée ? Parce que c'est une cuvette, et lorsqu'il pleut à 40km d'Orp-Jauche, l'eau arrive progressivement dans le centre. De plus, la commune est innervée de 12 à 13 ruisseaux, qui s'engorgent tous. Il y a des images impressionnantes, mais peu de dégâts. Alors, pour les gens qui l'ont vécu, c'est difficile: on va faire le tour de l'ensemble des maisons et on va prendre des décisions avec eux, en sachant que les personnes doivent aussi être responsabilisées. On a construit de nombreux bassins d'orage également, sans eux ça aurait été un cataclysme", conclut-il.