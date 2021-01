Prévisions météo: où et quand va-t-il neiger?

Des chutes de neige sont prévues ce week-end. Notre présentateur météo Stephan van Bellinghen était sur le plateau du RTL INFO 13h pour donner toutes les précisions.

Où va-t-il neiger ce week-end ? "Une zone pluvio-neigeuse arrive de France cet après-midi, explique Stephan van Bellinghen sur le plateau du RTL INFO 13h. Du côté de la province de Hainaut, c'est plutôt de la pluie. Ensuite, cette zone de précipitation va toucher la province de Namur et celle de Luxembourg. Là, il y aura déjà quelques centimètres qui vont tenir. Ce soir, les températures vont chuter. On pourrait donc déjà avoir quelques flocons de neige fondante à Bruges, Gand, peut-être même à Bruxelles puisque les minimas seront de 0 degré."

Cette nuit, il neigera en Ardenne. "Et puis, demain matin, il y aura une petite accalmie, quelques éclaircies avant le retour d'une nouvelle zone pluvio-neigeuse. C'est toujours le même scénario qu'aujourd'hui, avec de nouveau quelques centimètres de neige qui vont s'accumuler surtout en Ardenne. Les températures seront plus fraîches demain, donc déjà quelques averses hivernales dans l'intérieur des terres."

"La neige fondra à partir de jeudi"

"Dans la soirée de dimanche à lundi, il continuera de neiger et les minimas seront négatifs partout. Lundi matin, on risque donc d'avoir des routes glissantes. Cette neige va tenir jusqu'à mercredi et puis, à partir de jeudi, on va changer de masse d'air avec un air beaucoup plus doux qui va arriver et des maximas de 9 à 12 degrés. La neige fondra donc à partir de jeudi."

