Nouvelle canicule: où trouver de la fraîcheur pendant les 40°C?

Le pic de chaleur sera atteint mercredi et jeudi, avec jusqu'à 40°C localement en Flandre chaque jour. Voici les températures qui sont annoncées dans chaque coin de la Belgique au plus fort de la journée :



Mercredi

Bruxelles : 38°C

Liège : 38°C

Charleroi : 38°C

Namur : 38°C

Mons : 39°C

La Louvière : 38°C

Tournai : 37°C

Mouscron : 36°C

Verviers : 37°C

Wavre : 38°C

Arlon : 37°C

Anvers : 39°C

Gand : 38°C

Bruges : 36°C

Hasselt : 39°C

Soit bien plus chaud qu'à Rome, Tunis, Athènes ou Izmir…



Les endroits les plus chauds ? 40°C à Mol, Turnhout, Geel, Diest ou encore Lier



Les endroits les plus frais ? 30°C à Ostende, 32°C à Knokke ou La Panne et 33°C à Elsenborn ou Bütgenbach.

La zone fraîche la plus proche de Belgique ? Le sud de la Côte d'Opale en France, où il fera environ 23°C.

Jeudi, il fera à peine plus respirable

Bruxelles : 38°C

Liège : 35°C

Charleroi : 35°C

Namur : 36°C

Mons : 37°C

La Louvière : 36°C

Tournai : 36°C

Mouscron : 38°C

Verviers : 33°C

Wavre : 37°C

Arlon : 35°C

Anvers : 38°C

Gand : 39°C

Bruges : 38°C

Hasselt : 37°C

Les endroits les plus chauds ? Les alentours de Wingene, au sud de Bruges, avec 40°C.

Les endroits les plus frais ? 30°C à Saint-Vith, 31°C à Bastogne … et c'est tout ! Même la côté oscillera entre 35°C et 36°C ! Et cette fois, impossible d'y échapper sans faire beaucoup de kilomètres : la Côte d'Opale aura aussi entre 30°C et 33°C.