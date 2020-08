Ozone: le seuil d'information européen dépassé dans 24 stations belges samedi

(Belga) Des dépassements du seuil d'information européen (180 µg/m3) ont été enregistrés samedi dans 24 des 42 stations de mesure belges, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Les concentrations d'ozone resteront élevées ce dimanche et de nouveaux dépassements sont prévus.

Samedi, 19 stations flamandes, trois bruxelloises et deux wallonnes ont enregistré un dépassements du seuil d'information européen. Les concentrations horaires maximales ont été mesurées à Moerkerke en Flandre (216 µg/m3), à Uccle pour la Région bruxelloise (187 µg/m³) et à Eupen en Wallonie (189 µg/m3). En Europe, la population doit être informée lorsque la concentration d'ozone dépasse les 180 µg/m3. Ce dimanche, en raison d'un temps toujours très chaud et ensoleillé, des concentrations d'ozone élevées sont à nouveau attendues avec des dépassements du seuil d'information européen dans une grande partie du pays. Lundi, un dépassement local du seuil d'alerte (240 µg/m³) n'est par ailleurs pas exclu. (Belga)