Passage dans la nuit en phase de pré-alerte routière sur le réseau routier en Wallonie

(Belga) La Cellule d'Action Routière (CAR) wallonne a décidé de déclencher dans la nuit de jeudi à vendredi la phase de pré-alerte routière, annonce-t-elle dans un communiqué. Selon les dernières prévisions météorologiques, des pluies verglaçantes, ainsi que de faibles chutes de neige remontant de France devraient atteindre la Wallonie vendredi en tout début de matinée.

Tout le dispositif nécessaire en phase de pré-alerte sera déployé vendredi dès 03h00 du matin: rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage. Des forces de police supplémentaires seront également mobilisées. Le CAR, le centre Perex et la police de la route recommandent à tous les automobilistes de rester prudents et vigilants s'ils doivent prendre la route vendredi. Il est également demandé de ne pas dépasser les épandeuses. Des informations sur l'état du trafic au sud du pays seront communiquées via les sites internet trafiroutes.wallonie.be et inforoutes.be. (Belga)