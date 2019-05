Petite accalmie avant un samedi pluvieux

(Belga) La moitié sud du pays devrait connaître un vendredi assez sec avec des passages ensoleillés alors que le nord restera un peu sous la grisaille avec un risque d'averse. La journée de samedi sera fort pluvieuse, l'IRM lançant une alerte jaune en matière de précipitations sur l'ensemble de la Wallonie, à l'exception du Brabant wallon.

Vendredi, les maxima seront de l'ordre de 12 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Campine. Le vent sera d'abord modéré de secteur ouest. Plus tard, il deviendra faible de direction variable. Dans la nuit de vendredi à samedi, il fera d'abord sec avec quelques éclaircies. Ensuite, le ciel se couvrira puis il pleuvra à partir de la frontière française. Les pluies pourront être modérées voire parfois intenses, surtout sur la moitié sud-est du pays. Un risque d'inondations n'est pas exclu au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés. Samedi, le temps sera d'abord pluvieux sous un ciel couvert. Sur le sud du pays, il pourra encore pleuvoir abondamment avec un risque local de faibles inondations. En cours de journée, le temps deviendra rapidement sec sur la moitié nord-ouest du pays avec progressivement de larges éclaircies. Sur l'est et surtout le sud-est, le ciel restera couvert avec de la pluie tout au long de la journée. Les températures seront fraîches avec des maxima allant de 8 à 12 degrés, sous un vent modéré, à la mer parfois assez fort. Il fera plus sec dimanche avec des éclaircies. (Belga)