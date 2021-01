Plaques de givre ou de glace annoncées par l'IRM ce vendredi

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement de couleur jaune de ce vendredi 11h00 à ce samedi 08h00 en raison de plaques de givre ou de glace qui pourront se former par endroits dans les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. L'alerte vaudra à partir de 19h00 vendredi jusqu'à 08h00 samedi pour Bruxelles et les provinces du Brabant wallon et du Hainaut.

L'IRM avertit par ailleurs que de faibles chutes de neige sont encore possibles en Ardenne. Ce vendredi soir, durant la nuit de vendredi à samedi et samedi matin, principalement en Ardenne, des nuages bas et brouillard (givrant) pourront en outre limiter la visibilité à moins de 200 m localement. Cet avertissement jaune vaut pour les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. (Belga)