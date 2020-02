Prévisions météo: le calme et le soleil avant la TEMPÊTE du week-end

L'accalmie fut de courte durée. Ce vendredi, nous aurons encore droit à beaucoup de soleil au-dessus de nos têtes, après une nuit froide qui aura gelé la majorité des pare-brises.

Le soleil sera généreux sur tout le pays et les maxima varieront entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera généralement calme, et venant du sud.

Dès cette nuit, ça se gâte

Pendant la nuit de vendredi à dimanche, la nébulosité augmentera sur l'ensemble des régions mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre.

Samedi, les averses feront leur retour dans la matinée. Les températures seront encore plus douces, par contre: entre 8 et 12 degrés.

C'est dimanche que la tempête Ciara arrivera en Belgique, en provenance de Bretagne et du nord de la France. surtout à partir de l'après-midi. Les averses et le vent se renforceront au cours de la journée. "Nous prévoyons un risque de très fortes rafales, surtout en cours de la soirée et la nuit de dimanche à lundi avec des pointes jusqu'à 110 km/h ou plus", dit l'IRM.

Accumulation de pluie parfois importantes, vents violents, risque d'inondation: la fin du week-end sera tout sauf agréable...