Plein soleil sur la Belgique mercredi et jeudi

Le soleil va régner en maître ce mercredi après-midi, malgré quelques nuages d'altitude présents sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine. Le vent sera faible de secteur sud­-ouest ou de directions variables.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein. Les minima varieront de 1 degré en Hautes ­Fagnes à 9 degrés en plaine, sous un vent faible de secteur sud à sud-ouest. Jeudi, le soleil sera omniprésent sur toutes les régions. Les maxima, en hausse, seront compris entre 15 degrés en Hautes­ Fagnes et 22 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de sud­-sud­-ouest, s'orientant en cours de journée à l'ouest­-sud­-ouest. Ce vendredi, une faible perturbation traversera lentement notre pays à partir du nord. Le ciel sera alors partiellement à très nuageux avec localement quelques ondées, notamment dans la région côtière et sur le relief de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 ou 19 degrés en Lorraine belge. Sur le centre et l'ouest du pays, ils se situeront entre 15 et 17 degrés. Ce week-end, il fera sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies.