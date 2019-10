Pluie ce dimanche, avant le retour très temporaire du soleil lundi

(Belga) Dimanche après-midi, la zone de perturbations s'attardera encore du centre à l'est du pays sous un temps très nuageux à couvert avec des pluies faibles à modérées, annonce l'Institut royal de météorologie. A l'arrière, quelques éclaircies reviendront par l'ouest, mais il y aura aussi des averses parfois assez soutenues et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 8° en Hautes-Fagnes et 15°, voire localement 16° sur l'ouest. Dans l'intérieur des terres, le vent sera généralement modéré et s'orientera au sud-ouest ou à l'ouest. Il deviendra par contre assez fort à fort sur l'ouest, de secteur ouest à nord-ouest. Les rafales atteindront de 50 à 60 km/h dans les terres, 70 km/h voire un peu plus au littoral.

Dimanche soir, le temps sera d'abord encore très nuageux avec des averses, plus soutenues et plus régulières sur l'ouest et le long de la frontière française. Il fera progressivement plus sec sur l'est. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec partout et des éclaircies se développeront, surtout du centre à l'est. Des nuages bas, de la brume, voire des champs de brouillard pourront se développer sur pas mal de régions. Les minima afficheront entre 2° dans les vallées ardennaises et 9° au littoral. Lundi, il fera pratiquement sec avec quelques éclaircies et des maxima de 10° à 15°. Mardi et mercredi seront à nouveau majoritairement composés de nuages et de pluies. (Belga)