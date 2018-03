Pluie et douceur avant neige et froid ce week-end

(Belga) La pluie et une nébulosité abondante seront de la partie jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera toutefois doux, avec des maxima compris entre 5 et 12°. Le vent, généralement modéré, soufflera de secteur sud-est.

La zone de pluie quittera la Belgique vers les Pays-Bas jeudi soir et des éclaircies apparaîtront à l'arrière du pays. Une averse risque toutefois encore de tomber en cours de nuit. Le thermomètre affichera 2° en Hautes Fagnes et 6° à la mer. De la brume et du brouillard pourront se former localement pendant la nuit. Le temps sera partiellement à très nuageux vendredi et des averses se développeront à nouveau. Un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. On profitera encore de la douceur, avec un mercure oscillant entre 6 ou 7° en Ardenne et entre 9 et 12° ailleurs. Le vent, d'abord faible et variable, se renforcera au cours de la journée pour devenir modéré, en s'orientant au nord-nord-est. L'hiver rattrapera la Belgique dans la nuit de vendredi à samedi, avec des températures comprises entre -5 et -2°. Quelques chutes de neige seront déjà possibles à partir de l'Allemagne et des Pays-Bas. Les flocons tomberont samedi et dimanche matin. Les températures ne dépasseront pas 0° ce week-end.