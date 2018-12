Pluie et nuages au menu des prochains jours

(Belga) La nébulosité sera dense ce mercredi, avec encore de la pluie ou de la bruine dans l'est du pays. Plus tard dans la journée, quelques averses isolées seront possibles, surtout sur le sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 5 ou 6 degrés en Ardenne et jusqu'à localement 10 degrés en Flandre. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud à sud-ouest.

Pendant la nuit, le temps sera variable, avec de la pluie à la Côte et sur le sud du pays. Les minima seront compris entre 2 et 6 degrés sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud à sud­-ouest. Jeudi en matinée, les averses et les nuages seront de retour. Des éclaircies se dessineront dans l'après-midi sur l'ouest principalement, sous un temps plus sec. Le mercure s'établira à 5 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud­-ouest. A la Côte, il sera parfois assez fort. La journée de vendredi marquera le retour de la pluie et du vent. Les températures seront toutefois plus douces.