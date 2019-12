Pluie et nuages avant le retour du soleil mercredi

(Belga) Le ciel sera encore nuageux lundi après-midi avec des périodes de faible pluie ou de bruine, qui se déplaceront sur la moitié nord-ouest du territoire. Le thermomètre affichera entre 7 et 11 degrés, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur sud-est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Quelques pluies ou bruines seront encore possibles en soirée, notamment dans le nord-ouest du pays. Pendant la nuit, le temps deviendra généralement sec et les nuages se feront moins nombreux. Les minima oscilleront autour de 7 degrés et le vent, généralement modéré, à assez fort sur le relief, soufflera de sud-est s'orientant au sud. Mardi, il fera sec et très doux avec des maxima qui grimperont localement jusqu'à 15 degrés, avant l'arrivée d'une zone de pluie par le sud-est. La journée de mercredi sera la plus lumineuse de la semaine, avec de belles éclaircies sur la plupart des régions. (Belga)