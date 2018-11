Pluie et nuages jusque lundi compris

(Belga) Vendredi après-midi, des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses, indique l'Institut royal de météorologie. Par endroits, quelques petites averses pourront se produire mais, dans la plupart des régions, le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 7° et 10° au sud du sillon Sambre et Meuse, et proches de 11° ailleurs. Le vent sera modéré, et au littoral parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Vendredi soir, quelques averses localisées seront possibles mais, dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec une alternance de passages nuageux et de larges éclaircies. Des nuages bas se formeront ensuite en Ardenne et pourront limiter la visibilité sur les hauteurs. Les minima avoisineront de 3° en Hautes-Fagnes, de 6° dans le centre et de 7° à la Côte. Samedi, la nébulosité augmentera rapidement. Une zone de pluie atteindra le littoral en matinée et envahira ensuite tout le pays. Le vent de secteur sud se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les maxima seront compris entre 4° et 10°. Dimanche et lundi, la pluie et le vent seront toujours bien présents, avec des maxima très doux pour la saison, de 13° à 14°. Une accalmie est attendue pour mardi après la reprise, de plus belle, des périodes de précipitations pour la seconde partie de la semaine prochaine.