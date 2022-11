Pluie et nuages pour clôturer les congés d'automne

(Belga) La nébulosité abondante laissera échapper de la pluie ou des averses faibles à parfois modérées dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au nord-ouest, les perturbations pourront être localement intenses et un coup de tonnerre pourra retentir. Le thermomètre affichera 7°C en Ardenne et 11°C en plaine, sous un vent de sud-ouest généralement modéré. À la mer, les rafales pourront souffler jusqu'à 50 km/h.

Il faudra attendre la soirée et même la première partie de nuit pour voir revenir les éclaircies et un temps plus sec depuis l'ouest. Au littoral cependant, le risque d'averses restera plus marqué. En deuxième partie de nuit, la pluie fera en outre son retour. Un ciel nuageux accueillera la rentrée des classes lundi, avec parfois de faibles précipitations. La mer restera menacée par des averses. Quelques rayons de soleil seront éventuellement possibles dans l'après-midi mais le risque de faibles précipitations se maintiendra. Le mercure montera quelque peu, avec 10°C prévus sur les hauteurs de l'Ardenne et 15°C dans le centre. Le vent restera cependant soutenu, avec des rafales de 50 à 60 km/h encore possibles. Les nuages subsisteront mardi, où le ciel deviendra de plus en plus menaçant au fil des heures. Quelques averses tomberont "ici et là" en fin d'après-midi ou en soirée. Les températures continueront de grimper, avec 13°C dans les Hautes Fagnes et 17°C ailleurs, toujours sous un vent modéré. (Belga)