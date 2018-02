Pluie et retour de conditions hivernales

(Belga) Des averses ou de la pluie seront au programme, mercredi après-midi, sous des maxima de 4 à 9 degrés et un vent parfois fort, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le retour de conditions hivernales est ensuite attendu.

Le temps restera pluvieux sur l'est et le sud-est du pays, mercredi après-midi, tandis que les précipitations deviendront périodiques ailleurs, pouvant laisser place à quelques éclaircies. Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, sera modéré à assez fort, voire temporairement fort sur le relief et au littoral. Des rafales pourront en effet atteindre 65 km/h ou plus. En soirée et la nuit prochaine, la zone de précipitations quittera le pays par les frontières avec l'Allemagne et le Luxembourg. Les minima avoisineront -2 ou -3 degrés en Hautes Fagnes, 2 degrés dans le centre et 3 degrés à la Côte. Des plaques de givre pourront se former par endroits, avertit l'IRM. Le temps restera variable, jeudi, avec des averses localement, qui pourront revêtir un caractère hivernal. En Ardenne, les précipitations prendront principalement la forme de faibles chutes de neige. Les températures ne dépasseront pas 0 degré en Hautes Fagnes et 5 à 7 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent, de secteur ouest à sud-ouest, sera modéré à assez fort d'ouest-nord-ouest à la mer. Le ciel sera encore partiellement à très nuageux, vendredi, et des averses de pluie ou hivernales arriveront du nord. (Belga)