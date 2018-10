Pluie et vent, le combo gagnant de ce mardi

(Belga) L'après-midi restera pluvieuse ce mardi, voire temporairement neigeuse au sud du sillon Sambre et Meuse, et le vent gagnera en intensité, prévoit l'Institut royal météorologique. La nuit sera plus calme, avant que les nuages ne reviennent obscurcir le ciel mercredi après-midi.

Les nuages et la pluie domineront encore cette après-midi, particulièrement dans l'ouest du pays où les averses seront continues. Dans le nord-est, il s'agira d'abord de bruines intermittentes; les précipitations se feront ensuite plus intenses. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les chutes de neige (parfois fondante) de la matinée se transformeront progressivement en pluie. Dans les cantons de l'est, les maxima ne dépasseront pas 2 à 3°C. En bord de mer, le mercure pourrait monter jusqu'à 11°C. Le vent se renforcera et deviendra assez fort à fort dans l'intérieur des terres avec des rafales de 60 à 80 km/h. À la Côte, il faudra s'attendre à un vent très fort à temporairement tempétueux, avec des bourrasques jusqu'à 85 km/h. En soirée, des pluies toucheront le nord du pays et la nébulosité restera abondante. Des averses seront également possibles ailleurs, notamment en Ardenne. Le ciel se dégagera dans le courant de la nuit et le temps redeviendra sec. Les minimas seront compris entre 0 et 1°C en haute Ardenne et entre 2 et 3°C dans le nord du pays. Le vent diminuera pour devenir modéré. Mercredi, les nuages joueront à cache-cache avant de s'établir depuis le sud-est. Il faudra alors s'attendre à quelques faibles pluies, uniquement en fin de journée du côté de la mer. Le vent sera modéré, tandis que les températures maximales varieront entre 7 et 8°C en haute Belgique et localement 13°C en Campine. Les minimas descendront à 3°C dans les cantons et à 8°C en plaine. Jeudi, le ciel se partagera entre champs nuageux et éclaircies et la journée débutera par un temps généralement sec, dans la continuité de la nuit. Un risque d'averses est toutefois à prévoir dans le courant de l'après-midi, depuis la frontière française. (Belga)