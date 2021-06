Pluies diluviennes sur toute la Belgique, l'est du Brabant wallon particulièrement touché: "Tout est full flotte"

Les pompiers ont effectué plus de 360 interventions en raison des intempéries dans le Brabant wallon, zone la plus touchée du pays.

L'Institut Royal Météorologique avait lancé une alerte orange aux orages pour la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs provinces de la Wallonie. Et il ne s'était pas trompé. La pluie est tombée en abondance. Aux moins 300 interventions des pompiers ont eu lieu dans le Brabant wallon, en particulier dans l'est, autour de Jodoigne, Beauvechain et Court-Saint-Etienne. La pluie n'a pas vraiment cessé dans certains endroits: les cours d'eau continuent donc de gonfler, et plusieurs zones restent problématiques (rues inondées).

Marc (Perwez): "C'est arrivé vers 18h. Puis vers 17h30-17h45 il faisait encore bien clair. On a vu arriver les nuages, mais sans plus. Il n'y avait pas de rafales de vent. Mais tout est devenu de plus en plus gris et puis la flotte a commencé à tomber. Sur 15-20 minutes, c'était full inondé (...) les dégâts, c'est de l'eau forcément, beaucoup de boue. L'eau est montée à 30-35 cm de hauteur". Montrant sa terrasse, il se rend à l'évidence: "C'est jolie, mais c'est full flotte".

Coralie a "tout perdu en un quart d'heure"

Caves et rues inondées, avaloirs bouchés: nous avons recueilli des témoignages à Perwez et à Orp-Jauche. "Tout a débordé du ruisseau derrière la maison, c'est venu dans le jardin et en un quart d'heure, on avait 20 cm, puis 30 cm et maintenant 50 cm. C'est la première fois que ça arrive. Mon père habite à l'étage et on se retrouve avec un bébé de 2 mois et demi et 50 cm d'eau dans la maison", a déclaré Coralie, une riveraine de Perwez, mardi soir. "On n'a plus rien, on a tout perdu, en un quart d'heure de temps. Tout le rez-de-chaussée: une cuisine, une chambre, une salle de bain et un salon. C'est désolant, il n'y a pas de mot", précise-t-elle:

A Beauvechain et Jodoigne également, les pluies furent intenses mardi soir. Vous nous avez envoyé plusieurs photos et vidéos :

Jean-Claude (Jauche): "En 10 minutes, c'est la catastrophe"

"C'est la deuxième fois sur 15 jours qu'on est inondé. On ne sait pas pourquoi. À la commune, on vient voir, mais on ne trouve pas de solution. Alors on râle, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. En 10 minutes, c'est la catastrophe (...) je crois que j'ai deux frigos et un congélateur qui sont foutus" :

"Inondations à Ramilies", nous a écrit Francis, joignant ces photos "de ma rue et de mon jardin":





Effondrement de voirie à Jodoigne

Un effondrement de voirie a été constaté mercredi matin à Lathuy, dans l'entité de Jodoigne, a-t-on appris auprès des pompiers du Brabant wallon, qui restent mobilisés en raison des dégâts causés par les intempéries. Les sapeurs jodoignois ont été appelés à intervenir mercredi vers 07h30 dans la ruelle Malhomme, où la route s'est effondrée sur une distance de plusieurs mètres. Depuis mardi soir, les pompiers ont effectué plus de 360 interventions en raison des intempéries dans le Brabant wallon, a indiqué un dispatcheur de la centrale de secours. Les zones de Jodoigne et Wavre sont particulièrement affectées par des inondations de maisons, de caves et de chaussées. Les pompiers sont également intervenus à Braine-l'Alleud, Court-Saint-Étienne et Waterloo. Aucun blessé n'a été signalé.

A Nethen (Grez-Doiceau), ce mercredi matin, les rues de Hamme-Mille et Emile Vandervelde étaient encore largement sous eaux (photo Facebook):





Le parc du Château d'Hélécine fermé

Suite aux intempéries, le parc du Château d'Hélécine sera fermé. "L’étang 3 a débordé et rend certains chemins inaccessibles. Rien de grave chez nous, mais toutes nos pensées vont à nos voisins du village et aux personnes qui sont dans la détresse en ce moment", écrivent les responsables sur la page Facebook.

Le Hainaut touché également

De très fortes pluies sont tombées dans le Hainaut occidental également. L'entité de Leuze-en-Hainaut, principalement le village de Pipaix, a été frappée par ces fortes pluies soutenues par un vent violent. Rien que dans la région de Leuze, les pompiers sont intervenus à une vingtaine de reprises pour des caves inondées dans des habitations privées, des rues sous eau, des coulées de boue et de nombreux avaloirs bouchés. Dans une moindre mesure, le Tournaisis a aussi été touché, notamment la localité de Vaulx. Pour les mêmes causes, les pompiers sont aussi intervenus plusieurs fois dans le village de Blaton, dans l'entité de Bernissart. Ces pluies diluviennes ont aussi causé quelques légers accidents de la circulation, sans le moindre blessé.

Une dizaine d'interventions à Namur

Les fortes précipitations ont entraîné une dizaine d'interventions dans le nord de la province de Namur, a-t-on appris mercredi. Les pompiers sont intervenus dans le nord de la province, à Sauvenière, Grand-Leez, Gembloux... "Le plus souvent pour des caves inondées et des coulées de boues sur les routes", a précisé le poste de garde de la zone de secours NAGE. Certaines opérations de nettoyage étaient toujours en cours mercredi matin.

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye en région liégeoise comptabilisaient une septantaine d'interventions mardi à 22h00. La commune de Lincent a été très touchée. A Hannut dès 21h45 plusieurs rues gorgées d'eau ont du être fermées. Nous y sommes allés mercredi matin, et les rues restent gorgées d'eau:





Même chose dans le Hainaut, dans certains villages du Borinage. La Flandre n'a pas été épargnée non plus: le plan catastrophe a été déclenché à Saint-Trond dans le Limbourg et à Rhode-Saint-Genèse dans le Brabant flamand, toujours en raison des fortes pluies.

Les pompiers attendent le réveil des habitants, le constat des dégâts de la nuit et... une nouvelle vague d’appels.

L'alerte de l'IRM reste jaune jusqu'à 7h pour les provinces de Liège, Namur et du Limbourg. Plusieurs cours d'eau sont en alerte de crue: Dyle, Gette, Dendre, Senne et le canal Charleroi-Bruxelles.