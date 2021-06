Pluies diluviennes en Wallonie cette nuit: "On a tout perdu en un quart d'heure"

L'Institut Royal Météorologique avait lancé une alerte orange aux orages pour la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs provinces de la Wallonie. Et il ne s'était pas trompé. La pluie est tombée en abondance. Aux moins 300 interventions des pompiers ont eu lieu dans le Brabant wallon, en particulier dans l'est, autour de Jodoigne et Court-Saint-Etienne.

Coralie a "tout perdu en un quart d'heure"

Caves et rues inondées, avaloirs bouchés: nous avons recueilli des témoignages à Perwez et à Jauche. "Tout a débordé du ruisseau derrière la maison, c'est venu dans le jardin et en un quart d'heure, on avait 20 cm, puis 30 cm et maintenant 50 cm. C'est la première fois que ça arrive. Mon père habite à l'étage et on se retrouve avec un bébé de 2 mois et demi et 50 cm d'haut dans la maison", a déclaré Coralie, une riveraine de Perwez, mardi soir. "On n'a plus rien, on a tout perdu, en un quart d'heure de temps. Tout le rez-de-chaussée: une cuisine, une chambre, une salle de bain et un salon. C'est désolant, il n'y a pas de mot", précise-t-elle (voir également la vidéo ci-dessus):







"C'est la 2e fois sur 15 jours qu'on est inondé, alors on racle... En 10 minutes, c'est devenu une catastrophe. J'ai trouvé la solution: je vais condamner mon garage", a expliqué un autre témoin :

"Inondations à Ramilies", nous a écrit Francis, joignant ces photos "de ma rue et de mon jardin":





Les pompiers de la zone de secours Hesbaye en région liégeoise comptabilisaient une septantaine d'interventions mardi à 22h00. A Hannut dès 21h45 plusieurs rues gorgées d'eau ont du être fermées. Nous y sommes allés mercredi matin, et les rues restent gorgées d'eau:





Même chose dans le Hainaut, dans certains villages du Borinage. La Flandre n'a pas été épargnée non plus: le plan catastrophe a été déclenché à Saint-Trond dans le Limbourg et à Rhode-Saint-Genèse dans le Brabant flamand, toujours en raison des fortes pluies.

Les pompiers attendent le réveil des habitants, le constat des dégâts de la nuit et... une nouvelle vague d’appels.

L'alerte de l'IRM reste jaune jusqu'à 7h pour les provinces de Liège, Namur et du Limbourg. Plusieurs cours d'eau sont en alerte de crue: Dyle, Gette, Dendre, Senne et le canal Charleroi-Bruxelles.