Pluies et nuages jusqu'à mercredi

(Belga) Le ciel sera chargé lundi après-midi. La pluie s'attardera sur le centre et l'est du pays sous des maxima compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans l'ouest, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera souvent très nuageux avec des périodes d'averses qui prendront un caractère hivernal sur les sommets de l'Ardenne. Au littoral, un coup de tonnerre ou du grésil ne sera pas exclu. Les minima oscilleront entre 1 degré sur les sommets de l'Ardenne et 4 ou 5 degrés en plaine, sous un vent d'abord modéré qui soufflera ensuite assez fort et s'orientera au sud­ ouest avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 75 km/h. Mardi, le temps restera similaire avec des averses et des bourrasques de vent. Le thermomètre affichera entre 1 et 7 degrés. L'IRM prévoit une brève accalmie mercredi, malgré les averses qui arroseront encore la Haute Belgique. (Belga)