Plusieurs blessés en Flandre, dont un dans un état grave à Anvers à cause des intempéries

(Belga) Les intempéries ont fait plusieurs blessés en Flandre, dont un dans un état grave à Anvers. Partout, les zones de secours sont débordées par les appels qui concernent, dans la plupart des cas, des chutes d'arbres, de tuiles et des toitures endommagées.

A Anvers, les rafales de vent ont fait quatre blessés, dont une femme qui se trouve actuellement dans un état grave après avoir été heurtée à la tête par une plaque de métal. Un arbre est par ailleurs tombé sur un cabinet médical, tandis qu'à Deurne un toit a été emporté par le vent. La zone de secours d'Anvers a dû activer son propre call center (03 338 13 38), le numéro 1722 étant saturé. Dans le Brabant flamand, des dizaines d'appels ont fait état de chutes d'arbres, de tuiles ou de toits de chalets ou de garages endommagés. Les pompiers appellent les habitants à rester chez eux dans la mesure du possible. Dans la province de Limbourg, une partie du toit de la piste de ski couverte de Peer s'est envolée, a affirmé le bourgmestre Steven Matheï (CD&V). Quatre personnes ont été blessées. Le vent a également emporté le toit d'une école primaire à Gruitrode. Les élèves ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessé. Les pompiers de Flandre orientale ont aussi été sollicités pour des centaines d'interventions. A Gand, les services de secours évoquent surtout des chutes d'arbres et des toits endommagés. "Plusieurs personnes ont également été légèrement blessées après avoir été bousculées par le vent", précise une porte-parole. Enfin, en Flandre occidentale, les dégâts se limitent dans la majeure partie des cas à des toitures endommagées et des arbres déracinés. (Belga)