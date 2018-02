Plusieurs centimètres de neige encore attendus sur les hauteurs

(Belga) Samedi après-midi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, avant une augmentation de la nébulosité à partir de l'ouest du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo à la mi-journée. Quelques faibles averses hivernales resteront néanmoins possibles, principalement sur le sud-est du pays. Il soufflera un vent modéré, assez fort avec des rafales jusque 50 km/h au littoral. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés sur l'ouest.

En soirée, des précipitations feront leur apparition depuis l'ouest. Durant la nuit, la perturbation se décalera vers l'est et des précipitations hivernales sont attendues en Ardenne et sur l'est du pays. "Sur les hauteurs, il s'agira de neige qui pourra donner quelques centimètres supplémentaires", prévient l'IRM. Ailleurs dans le pays, il s'agira de pluie. Les minima atteindront -3 degrés en Hautes Fagnes et 4 degrés dans l'ouest. Des rafales jusque 75 km/h sont attendues. Dimanche, le temps restera variable avec la possibilité d'averses hivernales. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En soirée et durant la nuit, il faudra être vigilant quant à la formation de plaques de glace, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Lundi, il fera partiellement nuageux et généralement sec. Quant à mardi, le temps sera dans un premier temps caractérisé par des éclaircies, suivies de davantage de nuages avec de la neige. Mercredi, une nouvelle perturbation atteindra le pays l'après-midi par l'ouest, avec des précipitations hivernales principalement au sud du sillon Sambre et Meuse en soirée. De jeudi à samedi, le temps sera plus doux avec des maxima jusqu'à 9 ou 10 degrés sur certaines régions. (Belga)