Plutôt réjouissantes: voici les prévisions météo pour ce week-end

Ce matin, les éclaircies sur le sud-est du pays céderont la place à de nombreux champs nuageux avec l'arrivée d'une zone de faibles pluies et averses depuis le nord-ouest. Celle-ci n’atteindra l’Ardenne que l’après-midi. A l’arrière, quelques éclaircies se développeront alors sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 10 degrés en haute Belgique et 14 à 15 degrés en plaine. Le vent faible à modéré de sud-ouest s'orientera au nord et faiblira en soirée. Cette nuit, les dernières précipitations quitteront le pays par le sud-est. Après des éclaircies parfois larges, des nuages bas, brumes et bancs de brouillard se formeront en de nombreuses régions. Les minima oscilleront entre -1 degré là où les éclaircies persisteront (voire jusqu'à-3 degrés si c'est le cas dans certaines vallées de l'Ardenne) et +5 degrés aux endroits où les nuages bas et bancs de brouillard se seront rapidement formés. Localement, le brouillard pourra donc être givrant en Ardenne. Le vent faible virera au sud-est ou deviendra variable.

Samedi, après dissipation de la grisaille matinale parfois tenace par endroits, le temps sera sec et calme avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés en plaine, sous un vent faible de sud à sud-est.

Dimanche, le temps sera généralement sec sous un ciel le plus souvent partiellement nuageux avec parfois un peu plus de soleil. Les maxima seront proches de 11 degrés en Hautes Fagnes, 15 degrés dans le centre et probablement 16 ou 17 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest.

Lundi, la journée débutera par un temps assez ensoleillé malgré les nombreux voiles d'altitude en début de journée. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest, mais le temps restera sec jusqu'en soirée. La pluie n'est attendue qu'en soirée et durant la nuit. Les maxima se situeront entre 11 et 16 degrés, sous un vent de sud qui se renforcera pour devenir modéré dans toutes les régions.