Possibles orages dimanche en fin de journée

Un temps sec avec des éclaircies et des températures jusqu'à 16 degrés est au programme de l'après-midi, avant une nuit avec une couverture nuageuse s'épaississant et quelques faibles pluies ou bruines possibles. De la brume et des minima de 6 à 9 degrés, sous un vent faible de nord-nord-est puis parfois de direction variable, sont attendus par l'IRM. Dimanche, quelques précipitations isolées sont possibles sur le sud-ouest du pays en matinée. L'après-midi, la nébulosité variable sera de mise partout. Des averses locales apparaitront en fin d'après-midi, avec parfois de l'orage, surtout sur la moitié sud-ouest. Des maxima entre 13 degrés à la côte et 18 ou 19 degrés dans le centre et en Campine sont prévus. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à nord-est ou de direction variable. A la mer, il sera modéré de secteur nord.