Pour protéger leurs vignes du gel, ils brûlent des ballots: leur récolte a-t-elle été sauvée?

La météo de ces derniers jours pourrait avoir un impact sur les récoltes de raisin. Cette nuit était particulièrement critique avec du gel annoncé. Et donc, dans certains vignobles, on a utilisé les grands moyens pour éviter que les vignes ne gèlent.

15 ballots de 500 kilos en feu en plein vignoble de la Cuvée Ruffus : une mesure indispensable pour chasser le gel de 2 heures à 6 heures du matin dans le bas des coteaux.

"Cette fois-ci, ça a pas mal marché, lance John Leroy, du vignoble des Agaises. Donc on va brûler des ballots d'une partie et on va l'arroser petit à petit, pour vraiment toujours créer une fumée qui va aller se déposer sur la vigne. Vraiment, le but, c'est de créer cette couche nuageuse et cela va empêcher la chaleur du sol de partir."

C'est la première fois que ce système est utilisé au mois de mai alors que la vigne a déjà démarré. Les vignerons n'en n'ont pas dormi.

"On a eu très très peur et on a peut-être été sauvé à 5 heures du matin quand c'est devenu un peu plus nuageux, et donc la température a remonté et là on était sauvés", explique Raymond Leroy.

La tour anti-gel a tourné toute la nuit. En brassant l'air, elle a protégé un hectare sur les 30. Il faut éviter à tout prix la catastrophe du 14 avril : un coup de gel avait causé 25% de pertes, avec -3,7 degrés.

"En bouteilles, ça représente quand même 45-50.000 bouteilles quasiment vu que c'est le quart de la vendange. Cette nuit, je crois que ce sera beaucoup beaucoup moins important", ajoute le vigneron.

Contre le gel, des vignerons français ont utilisé des bougies. Ici, il en aurait fallu 4.000. Les ballots en feu ont-il bien protégé le Chardonnay ? Jusque demain, les vignerons auront les yeux rivés sur les bourgeons.