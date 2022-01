Pourquoi a-t-on d'abord froid aux extrémités? Que faire pour y remédier? Voici quelques conseils (vidéo)

Question pratique liée au froid qui s'abat sur la Belgique en ce moment: pourquoi a-t-on d'abord froid aux extrémités, et surtout, comment y remédier?

Le bout des doigts ou les doigts de pieds qui piquent, les oreilles ou le nez qui rougissent... Un constat que nous faisons tous dès que les températures chutent. Mais comment l'expliquer? "Le corps délaisse un peu les extrémités pour alimenter le coeur, et surtout, le cerveau. Les arbres font la même chose : ils perdent leurs feuilles pour se protéger et alimenter le tronc et les racines", explique un passant à notre journaliste. Touché, c'est en effet une question de circulation sanguine. Explications.

Si vous avez froid aux mains, c'est techniquement parce que moins de sang y circulent. "C'est un endroit où le sang arrive plus difficilement. La circulation sanguine est plus faible, et donc, moins de sang, ça veut dire moins de chaleur. Tout simplement", explique Valérie Lacour, pharmacienne. Elle met ensuite en garde: "Il y a parfois des signes qui doivent alarmer: si on a tout le temps froid ou si les doigts et les orteils changent de couleur, si on a des grosses cloches, là évidemment, il faut consulter son médecin".

Que faire pour éviter d'avoir autant froid aux extrémités ?

Alors comment faire pour éviter ce froid persistant et désagréable? "Bouger, bouger ses doigts, ses pieds. On peut frotter son nez avec un peu de chaleur, on peut mettre ses doigts et ses pieds dans de l'eau tiède, jamais de l'eau chaude sinon on risque une brûlure", conseille-t-elle.

Pratiquer une activité physique, ça réchauffe jusqu'au bout des doigts : "Après avoir couru, je peux enlever les gants. Au début, souvent je mets bonnet et gants, et puis, après tout ça se réchauffe donc j'enlève des couches", explique une coureuse à notre journaliste.

Se couvrir, pas de secret : c'est par la tête que part une grosse partie de notre chaleur corporelle. Le bonnet est donc notre meilleur allié pour l'hiver.