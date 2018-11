Pourquoi le sud de l'Europe est-il frappé par de graves intempéries? "Ce n'est pas par hasard"

Dans le RTLINFO 13h, notre météorologue David Dehenauw revient sur les conditions météos dramatiques qui ont frappé l'Italie, où plusieurs personnes ont trouvé la mort ces derniers jours.



Comment expliquer ces intempéries extrêmes qui touchent le Sud de l'Europe ?



"Ce n'est pas par hasard. C'est dû à la température, à la chaleur de la Méditerranée. On a connu sur le continent européen un été particulièrement chaud, donc la température de la Méditerranée est toujours assez élevée, mais l'air est déjà plus frais. Comme nous sommes en automne, il y a une incursion d'air froid en Belgique et sur la Méditerranée. Cela provoque un contraste thermique. Et c'est ça l'élément clé...", explique David Dehenauw.





Qu'est-ce qu'un contraste thermique ?



"Par exemple, quand vous faites bouillir de l'eau dans votre cuisine, il y a l'évaporation. Quand il fait plus chaud, il y a beaucoup plus d'évaporation. En fait, vous êtes en train de créer des nuages et quand ça touche la hotte, vu qu'il fait beaucoup plus frais en altitude, cela provoque la condensation. C'est la différence de température qui provoque des pluies diluviennes, des nuages énormes (...) Évidemment il y a aussi un signal de fond par le réchauffement climatique et cela provoque des fortes pluies", précise le météorologue.



"Cela va encore durer localement sur le nord-est de l'Italie encore quelques jours avant de retourner vers une situation plus normalisée en deuxième partie de la semaine prochaine", ajoute le spécialiste.