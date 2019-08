Le vent va souffler fort ce samedi. Notre présentatrice météo Vanessa Matagne fait le point sur la météo d'aujourd'hui avec en prime l'alerte jaune lancée par l'IRM.

Le ciel sera capricieux samedi après-midi, jonglant avec les averses et les éclaircies, selon l'Institut royal météorologique. "Il y a en plus une alerte jaune aux fortes rafales de vent sur presque tout le pays", précise notre présentatrice météo Vanessa Matagne en direct sur le plateau du RTLinfo 13h de dimanche. "Seule la Province du Luxembourg sera épargnée le vent souffle assez fort depuis ce matin sur les autres régions et continuera de souffler tout au long de l'après-midi. L'alerte IRM est maintenue jusqu'à 20h voire jusqu'à minuit le long du littoral".

Alors pourquoi fait-il si venteux aujourd'hui? "Car nous sommes à l'arrière d'une dépression assez active qui nous a apporté les averses orageuses d'hier. Aujourd'hui, elle s'est éloignée vers la Scandinavie mais nous sommes toujours dans so champ d'action et dans les fortes rafales de vent qu'elle génère. En plus, il y a un anticyclone plus au sud et nous sommes vraiment entre ces deux systèmes, la différence de pression accentue en plus le vent", a encore ajouté Vanessa Matagne.

Avant de conclure: "Ce genre de phénomène est normalement plus fréquent en automne mais ce n'est pas exceptionnel pour la période. Demain, la dépression sera encore un peu plus éloignée et le vent se calmera progressivement, déjà même ce soir et cette nuit".