Pourquoi ne peut-on pas parler de "vague de chaleur" en Belgique malgré les températures élevées des prochains jours?

Si on parle de vague de chaleur pour l’instant sur la France et sur l’Espagne, on ne pourra pas utiliser ces termes en Belgique, malgré les températures élevées. Voici les explications de notre présentateur météo, Stephan van Bellinghen, dans le RTL INFO 13h.

Des températures élevées arrivent prochainement sur notre pays. D’ici ce week-end, on dépassera la barre de 30 degrés. Et pourtant, on ne peut pas parler de "vaguer de chaleur" chez nous.

Comme l’a expliqué Stephan van Bellinghen dans le RTL INFO 13h, il existe plusieurs définitions aux termes "vague de chaleur". Mais chez nous, en Belgique, pour parler d’une vague de chaleur, il faut avoir, pendant 5 jours consécutifs, au moins 25 degrés. Ce ne sera pas le cas ! Et pendant ces 5 jours, il faut au moins 3 jours avec plus de 30 degrés.

"Aujourd’hui, on est autour de 22/23 degrés dans le centre, et on va augmenter au fur et à mesure. On va dépasser la barre des 30 degrés à partir de samedi, donc on ne pourra pas parler de vague de chaleur. Même si la chaleur arrive, dans les prochains jours, de l’Espagne. De l’air beaucoup plus chaud va donc nous accompagner jusqu’à dimanche", a indiqué notre présentateur météo sur le plateau du RTL INFO 13h.