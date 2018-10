Précipitations sur tout le pays jusque mercredi matin

(Belga) Lundi après-midi, le ciel restera partiellement nuageux mais les averses vont graduellement s'affaiblir et devenir moins nombreuses, indique l'Institut royal de météorologie. Les maxima seront compris entre 8° ou 9° en Ardenne, et 12° à 14° ailleurs. Le vent sera modéré de nord-ouest, assez fort au littoral. Des rafales de 55 km/h, ou un peu plus marquées à la Côte sont encore possibles en début de période.

Dans la nuit, le temps deviendra sec avec d'abord des champs nuageux et des éclaircies. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra nuageux et le risque de faibles pluies ou bruines reprendra au littoral. Les minima seront compris entre 2° en Hautes Fagnes et 10° à la mer. Le vent sera faible à généralement modéré de nord-ouest revenant vers le sud-ouest. Mardi, il fera très nuageux avec des périodes de (faibles) pluies. Les maxima seront compris entre 9° ou 10° en Ardenne et 17° au littoral. Mercredi, quelques précipitations seront encore possibles localement en matinée, laissant place à davantage d'éclaircies ensuite. Les maxima tourneront des 15 degrés. Jeudi, il fera gris le matin mais de belles éclaircies suivront dans la journée tandis que le temps sera ensoleillé vendredi. (Belga)