L'hiver n'a pas dit son dernier mot: giboulées et flocons de neige font leur retour

Le temps sera plus frais en début de semaine prochaine avec des giboulées et, en Ardenne, un peu de neige, annonce vendredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.



Il ne faudra cependant pas attendre lundi pour voir le retour de la neige. Vers 9h30 ce vendredi, Murielle a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour envoyer une photo prise sur l'autoroute E25 du côté de la Baraque de Fraiture:





Une fine couche de neige s'est donc déposée, mais l'E25 reste utilisable, comme le montre cette image de vidéosurveillance enregistrée ce vendredi matin:





Vers 10h, c'est Sullivan qui a envoyé une photo. "La neige est de retour à la Baraque de Fraiture", a-t-il écrit:







Pour ce vendredi



Ce vendredi matin, la zone de pluie s'évacuera par le sud-est, tandis, qu'à l'arrière, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies, avec encore quelques averses locales. Toutefois, dans le courant de la journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest puis sur le centre du pays. En fin d'après-midi, le ciel deviendra à nouveau très nuageux à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés dans l'ouest, sous un vent modéré de secteur ouest revenant sud-ouest. A la mer, il deviendra à nouveau assez fort en fin d'après-midi. Rafales de 40 à 50 km/h.



Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie. Les minima, atteints en première partie de nuit, seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en plaine, sous un vent revenant au secteur sud-ouest et devenant modéré à assez fort. Rafales de 50 à 60 km/h.





Météo changeante pour le week-end



Samedi matin, de la pluie sera encore présente sur la moitié est du pays alors que des éclaircies et un temps plus sec concerneront la moitié ouest. En cours de journée, le temps deviendra généralement sec en de nombreux endroits avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation depuis la frontière française. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest à sud-ouest, faiblissant en cours d'après-midi.



Dimanche, des courants maritimes instables détermineront notre temps. Le ciel sera changeant avec quelques averses. Le vent d'ouest à sud-ouest restera soutenu avec des pointes de 70 km/h. Les maxima seront de l'ordre de 11 degrés dans le centre.





Giboulée et un peu de neige pour lundi



Lundi, des courants polaires plus froids circuleront sur nos régions. Le temps restera variable et des giboulées traverseront notre pays du littoral vers l'Ardenne où la neige pourrait faire son apparition. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Maxima de 2 à 8 degrés. Le vent restera soutenu et s'orientera au nord-ouest.



Mardi, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Le temps restera assez froid avec toujours un risque de neige sur les hauts plateaux de l'est du pays. Le vent se renforcera à nouveau avec des températures qui ne dépasseront pas 8 degrés dans l'ouest du pays.





Qu'est-ce qu'une giboulée?



Une giboulée est une averse, souvent accompagnée de vent, aussi brève que violente qui se produit lors du passage de l'hiver au printemps, principalement aux mois de mars et d'avril (d'où l'expression "giboulées de mars"), au cours de laquelle des précipitations mixtes sont notées. À la pluie peuvent se mêler des grêlons, des flocons de neige, des granules de glace ou de la neige fondante. À ne pas confondre avec une averse hivernale ou une averse de neige.