Préparez-vous à un week-end glacial: du gel, des routes glissantes... et même un peu de neige

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de faibles précipitations sous forme de neige fondante puis de neige en seconde partie de nuit et samedi matin, indique-t-il vendredi. Les conditions pourront donc être glissantes sur les routes.



L'IRM lance un "avertissement jaune" sur tout le pays pour la fin de la nuit prochaine et la matinée de samedi. Les conditions au sol pourront être glissantes, soit à cause de quelques centimètres de neige fraîche, soit à la suite de pluie, localement verglaçante, soit à cause de plaques de givre. Il est conseillé aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer leur vitesse.





Des températures autour de 0 degré pour samedi...



Samedi, nous connaîtrons un ciel couvert, un vent piquant et de faibles chutes de neige. Ces dernières se raréfieront durant l'après-midi. On estime l'accumulation totale aux alentours de 1 cm sur de nombreuses régions. Les maxima, très bas pour la saison, varieront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +2 degrés en Lorraine, avec des valeurs proches de 0 degré dans le centre. Le vent, modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort à la mer, soufflera du secteur nord-est avec des rafales de 40 à 60 km/h.



La nuit de samedi à dimanche, quelques faibles averses de neige pourront encore localement se produire, notamment le long de la frontière française. Toutefois, de nombreuses régions connaîtrons un temps sec avec des éclaircies et des nuages d'altitude. Les températures chuteront vers des minima compris entre -3 et -7 degrés, sous un vent d'est à nord-est généralement modéré.





... et négatives dimanche



Ce dimanche, quelque chutes de neige seront encore possibles dans les régions proches de la frontière française, et notamment le sud du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec et partiellement nuageux, avec des éclaircies devenant graduellement plus larges à partir du nord.

Les maxima seront compris entre 0 et -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 0 et +3 degrés ailleurs. La sensation de froid sera accentuée par un vent soutenu de secteur est à nord-est, avec des rafales de 45 à 55 km/h.