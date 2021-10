Prévision météo: de la pluie au programme de ce mercredi, avant une bonne nouvelle

Ce mercredi, la pluie sera à nouveau présente durant la journée. Le ciel sera très nuageux et couvert. Ce n'est que durant la nuit prochaine que le temps se stabilisera progressivement. Les maxima oscilleront entre 8 et 15 degrés selon les régions.

Ce mercredi, une nouvelle perturbation traversera le pays dès le matin depuis la Mer du Nord vers l'Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou des averses.

L'après­-midi, quelques éclaircies reviendront par le nord­-ouest du pays et le temps pourrait devenir plus sec sur l'ouest. Ailleurs, le ciel restera très nuageux à couvert avec toujours des périodes de pluie. Le vent d'ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/ h. Au littoral, il s'orientera à l'ouest­-nord­-ouest et sera fort, voire très fort en matinée, avec des rafales de 70 à 80 km/ h.

Les maxima atteindront à peine 8 degrés en Hautes­ Fagnes, 12 à 14 degrés sur le centre et 15 degrés au littoral. En soirée, le ciel sera encore très nuageux avec quelques périodes de pluie ou des averses. Le temps deviendra toutefois plus sec par l'ouest avec de larges éclaircies qui s'étendront progressivement jusqu'au centre durant la nuit. De la brume se formera en de nombreux endroits et en Ardenne, la visibilité pourra être réduite par du brouillard assez généralisé. Le vent faiblira partout et deviendra faible à modéré. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés sur les régions de plaine proches de la frontière française et en haute Ardenne, et 12 degrés dans le nord.