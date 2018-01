Prévisions météo: début d'une semaine TRÈS chahutée!

Pluie, vent et parfois neige sont à nouveau attendus.

Après un beau dimanche, le temps va se gâter dès ce lundi matin, avec un très nuageux et déjà de la pluie sur l'ouest vers midi. La zone de pluie transitera dans l'après-midi vers l'est et on attend des averses parfois intenses. Sur les sommets ardennais, il pourra tomber temporairement un peu de neige fondante en fin de journée. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte. Le vent de sud-sud-ouest sera tout d'abord modéré et plus tard assez fort à parfois fort avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/heure.



Les parcs bruxellois fermés au public en raison du vent

Les parcs gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à partir de ce lundi midi jusqu'à mardi matin. L'IRM prévoit des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 85 km/h. Il est fortement conseillé d'éviter de circuler dans les espaces verts (parcs, bois et forêts) de la Région, et en particulier à proximité des arbres.



Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens de parc informeront le public, précise Bruxelles Environnement. Les parcs rouvriront mardi dans la matinée après inspection, nettoyage et sécurisation.



Même tendance la nuit prochaine

Par ailleurs, ce soir et durant la nuit, le ciel sera nuageux avec des averses, surtout sur le sud-est, éventuellement accompagné d'un orage local. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il tombera probablement un peu de neige fondante. Les minima seront compris entre 1 ou 2 degrés en haute Belgique et 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent sera virera à l'ouest-sud-ouest et soufflera assez fort avec des rafales jusque 65 km/heure.





Mardi venteux

Demain, le temps sera variable avec un vent très soutenu d'ouest-sud-ouest. Éclaircies et nuages alterneront avec des averses de pluie en plaine, et de neige fondante voire de neige en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent sera assez fort d'ouest avec des rafales jusque 70 à localement 80 km/h.

Mercredi, temps également variable avec des averses et quelques flocons en Ardenne. Maxima de 0 à 7 degrés.





On parle de tempête pour jeudi!

Jeudi, une dépression de tempête se déplacera de l’Écosse vers la Norvège. La zone de pluie qui lui est liée atteindra notre pays aux premières heures et transitera d'ouest en est. Les premières précipitations pourront prendre un caractère hivernal en Ardenne. Maxima de 4 à 10 degrés. Le vent d'ouest-sud-ouest deviendra probablement tempétueux à la mer et sera fort dans l'intérieur du pays. Les rafales pourront atteindre 90 km/heure voire un peu plus.



Vendredi et samedi, le temps restera assez venteux avec des averses de pluie à la côte et parfois hivernales dans l’intérieur. En Ardenne, il s’agira de neige. Les maxima varieront entre 1 et 6 degrés vendredi et de -1 à +4 degrés samedi. Il fera un peu plus calme dimanche avec -1 à +4 degrés.