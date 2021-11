Prévisions météo: encore quelques averses ce vendredi

La journée sera de nouveau marquée par quelques précipitations, surtout sur l'ouest du pays.

Après la dissipation des brumes et du brouillard, des éclaircies seront possibles ce vendredi matin mais la grisaille pourra s'avérer tenace en Ardenne et sur l'est, selon les prévisions de l'IRM.

Le temps sera sec sur la plupart des régions excepté à l'ouest du pays où le risque d'averses demeurera omniprésent. Dans l'après-midi, les averses, plus faibles et plus dispersées que la veille, progresseront dans l'intérieur alors qu'un temps sec avec des éclaircies reviendra à partir du nord-ouest. Les maxima s'échelonneront entre 6 degrés en haute Ardenne et 12 degrés à la Côte. Le vent deviendra faible à modéré de nord-ouest.





Ce soir, le temps deviendra généralement sec à une ondée près et des éclaircies se développeront. Au cours de la nuit suivante, la nébulosité augmentera et on peut s'attendre à nouveau à la formation de brumes et brouillard principalement en Ardenne. Les minima seront compris entre 1 degré en haute Ardenne et 7 degrés à la Côte