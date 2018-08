Prévisions météo: début de semaine dans la grisaille, mais est-ce que cela va durer?

Aujourd'hui, le ciel sera gris et très nuageux avec parfois de faibles pluies ou de la bruine. Cet après-midi, la nébulosité deviendra variable avec des éclaircies mais aussi un risque de quelques ondées locales. Les maxima seront compris entre 19 et 24 degrés.

Le vent, d'abord modéré de secteur ouest dans l'intérieur du pays, de secteur nord à nord-ouest à la côte, il virera partout au secteur nord-ouest et diminuera graduellement en intensité. Ce soir et la nuit prochaine, les nuages resteront prédominants avec la possibilité de quelques gouttes de pluie. Le temps sera brumeux en beaucoup d'endroits et du brouillard pourra se former. Les minima se situeront entre 13 et 17 degrés, sous un vent faible de direction variable.





Du brouillard demain au réveil

Mardi, le temps sera plutôt variable avec la possibilité d'une ondée ou averse. À l'aube, il fera gris en de nombreux endroits avec de la brume et du brouillard. Puis dans l'après-midi, les éclaircies se feront plus nombreuses, surtout au littoral. Les maxima oscilleront entre 22 et 26 degrés. Le vent sera faible de direction variable s'orientant à l'ouest-nord-ouest.

Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, nuages et éclaircies alterneront et il fera globalement sec. Il fera encore assez chaud avec des maxima jusqu'à 26 ou 27 degrés sur certaines régions.





Dégradation du temps dès jeudi

Jeudi, une perturbation sera à l'origine d’averses potentiellement orageuses depuis l’ouest. Les maxima seront de 25 ou 26 degrés dans l'est du pays.



Vendredi, nombreux nuages avec un risque d'averses plus marqué dans l'intérieur des terres. Maxima de 18 à 23 degrés.



Le week-end prochain, le temps sera plus variable avec quelques averses et un risque d'orage. Il fera nettement plus frais avec des températures sous la barre des 20 degrés dans le centre.