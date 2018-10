Prévisions météo: les parapluies et écharpes, ce n'est pas pour tout de suite

Aujourd'hui, il fera ensoleillé avec parfois assez bien de nuages d'altitude. L'après-midi, quelques nuages plus bas feront leur apparition sur l'ouest du pays. Les maxima seront voisins de 20 degrés en Hautes-Fagnes, de 23 degrés à la côte et de 24 ou 25 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera modéré de secteur sud. A la côte et en Ardenne, il sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Pendant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité augmentera. Dans l'ouest du pays, de faibles précipitations pourront se produire, probablement sous forme de quelques averses. Dans l'est, les éclaircies resteront plus larges. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 15-16 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud.

Lundi matin, il fera nuageux en nombreux endroits. Par endroits, et principalement dans l'ouest, quelques averses pourront se produire. Progressivement, le temps deviendra ensoleillé à partir du sud. Dans l'extrême ouest par contre, le ciel restera assez chargé. Il fera à nouveau chaud avec des maxima compris entre 18 degrés en Ardenne et 23 à 24 degrés en Flandre. Le vent sera modéré puis faible de secteur sud.

Mardi, le ciel sera partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux. Le temps restera très doux avec des maxima entre 19 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud.

Mercredi, on prévoit davantage de nuages avec risque d'un peu de pluie ou une averse par endroits. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés.

Jeudi, nous prévoyons encore le risque de quelques faibles précipitations. Les maxima se situeront autour de 16 degrés dans le centre.

Vendredi et samedi, le temps restera généralement sec avec des passages nuageux et des éclaircies parfois larges. Les maxima avoisineront les 15 degrés dans la plupart des régions.