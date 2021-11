Prévision météo: quel temps pour la deuxième partie des vacances de Toussaint ?

Les vacanciers n'ont pas été gâtés durant la première partie des congés de Toussaint. La fin de semaine s'annonce un peu moins mauvaise mais toujours aussi fraîche.

Mercredi

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, parfois porteurs de quelques averses (éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre) sur l'ouest du pays après-midi. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la nébulosité restera abondante avec des précipitations durant une bonne partie de la journée. Les maxima varieront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la mer.

Jeudi

Des averses parfois violentes se succéderont à la côte au matin. Ailleurs, le temps sera plus calme mais la grisaille sera présente sur une bonne partie du pays au matin. Durant l'après-midi, le régime d'averse se généralisera même si le ciel sera souvent changeant. Les maxima varieront entre 5 et 11 degrés.

Vendredi

Un anticyclone s'approchera du pays. Il y aura donc plus d'éclaircies même si on peut s'attendre à quelques ondées localisées. Les maxima se situeront entre 5 et 12 degrés.

Samedi

Le ciel sera changeant mais le temps devrait rester sec en beaucoup d'endroits. De très faibles averses pourraient apparaitre sur le sud du pays. Les températures seront comprises entre 6 et 13 degrés.

Dimanche

Le ciel sera très nuageux et il faudra donc compter sur un risque de précipitations. En après-midi, le temps sera plus sec avec des éclaircies par endroit. Les maxima se situeront entre 8 et 14 degrés.