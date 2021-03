Le vent souffle, la pluie tombe... la météo est n'est pas très réjouissante depuis mercredi, et il faudra attendre quelques jours avant d'apercevoir le soleil. Une perturbation active liée à un vaste complexe dépressionnaire entre l'Irlande et l’Écosse transite, prévient l'IRM, l'Institut Royal belge de Météorologie. Conséquence: une instabilité importante et un net renforcement du vent.

Ce jeudi, une perturbation transitera d'ouest en est sur le territoire. Plus tard en matinée, à l'arrière de cette zone de pluie, les éclaircies reviendront par l'ouest mais aussi un temps plus instable avec des passages nuageux porteurs d'averses ainsi qu'un renforcement du vent en seconde partie de matinée et début d'après-midi. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le vent deviendra assez fort à souvent fort dans l'intérieur des terres où les rafales atteindront généralement 70 à 85 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse et de 80 à 95 km/h au nord du sillon. En région côtière, le vent deviendra très fort avec des rafales de 90 à 100 km/h voire localement un peu plus. Les maxima atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en Campine. Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera d'abord variable avec encore un risque d'averses. Ensuite, des éclaircies parfois larges se développeront à partir de l'ouest et le temps deviendra alors généralement sec. Les nuages resteront toutefois plus nombreux en Ardenne. Le vent restera encore assez fort, fort au littoral, puis il diminuera progressivement en seconde partie de nuit. Les rafales atteindront encore 60 km/h voire ponctuellement 70 km/h sous les dernières averses. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés au littoral.

Vendredi matin, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. Dans l'après-midi, les averses deviendront plus fréquentes et plus intenses. L'un ou l'autre coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas exclu sous les plus fortes averses. Le vent de sud-ouest sera d'abord modéré, assez fort à la mer, mais il se renforcera en cours de journée pour devenir assez fort dans les terres et fort à la mer avec des rafales jusque 80 km/h. Dans l'après-midi, il s'orientera à l'ouest-sud-ouest. Les maxima se situeront entre 6 et 10 degrés.

Samedi, une zone de précipitations active traversera notre pays en matinée. Elle sera suivie par des averses, parfois intenses et orageuses. En Ardenne, elles pourront adopter un caractère hivernal. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort et même très fort au littoral avec des rafales jusque 80 km/h. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans le nord-ouest.

Quelques éclaircies à partir de dimanche

La suite s'annonce meilleure. Dimanche matin, il fera partout très nuageux avec d'abord quelques averses locales qui pourront conserver un caractère hivernal en haute Ardenne. Plus tard dans la journée, le temps pourra devenir plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 3 et 9 degrés. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de secteur ouest. Lundi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays en matinée suivie ensuite par des averses. Les maxima atteindront environ 10 degrés dans le centre. Le vent restera modéré, assez fort à la mer, de nord-ouest. Mardi, quelques averses seront encore possibles localement, surtout sur l'est où elles conserveront un caractère hivernal en Ardenne. Quelques éclaircies seront possibles. Le vent de nord-ouest sera modéré, parfois assez fort à la mer. Maxima de 8 degrés environ dans le centre.