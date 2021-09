Prévisions météo: de 20 à 25 degrés attendus pour ce week-end, le soleil continue de nous réchauffer

Un week-end chaud et ensoleillé au programme, avec tout de même quelques nuages par endroit. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés pour samedi et dimanche.

Une journée ensoleillée nous attend ce vendredi, malgré quelques cumulus inoffensifs. Les maxima oscilleront entre 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’à la mer et 24 voire 25 degrés dans le centre du pays.

Cette nuit, les nuages referont leur apparition avec, en fin de nuit, de la brume et du brouillard par endroit. La nuit sera plus fraîche avec des minima qui varieront entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 13 degrés en plaine.

Ce samedi, le temps restera sec mais la journée débutera sous la grisaille en plusieurs endroits. Le soleil pointera le bout de son nez dans le courant de la journée avec des maxima qui se situeront entre 20 et 25 degrés. Quelques cumulus sont tout de même attendus en cours d’après-midi.

Dimanche matin, des averses locales ne seront pas à exclure, notamment dans l’ouest du pays. Dans la journée, le temps sera généralement sec et ensoleillé malgré la formation de quelques nuages dans l’intérieur des terres. Les maxima oscilleront entre 22 et 25 degrés.

La journée de lundi sera à nouveau ensoleillée avec des températures estivales. Le temps restera sec et les maxima seront compris entre 23 et 25 degrés.