Prévisions météo de la semaine: profitez avant l'arrivée de l'AIR POLAIRE et du gel

Voici les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) pour cette semaine.

Ce lundi, le temps restera ensoleillé et sec. Le vent sera modéré et les températures douces, avec des maxima de 13 ou 14°C en Ardenne et jusqu'à 16 ou 17°C ailleurs. Mais en raison de nombreux nuages élevés, le ciel paraîtra laiteux, puis en fin d'après-midi, la nébulosité augmentera sur l'ouest. Elle gagnera l'ensemble du territoire dans la soirée et quelques gouttes de pluie pourraient tomber à nouveau sur l'ouest. Les minima seront compris entre 10 et 15°C durant la nuit.

Demain mardi, un front chaud traversera la Belgique en matinée et donnera lieu à un ciel couvert avec des pluies ou des bruines. Le temps deviendra plus sec à partir de la frontière française dans le courant de l'après-midi, et de larges éclaircies pourront alors se développer. De l'air très doux affluera sur notre pays avec des maxima de 13 à 19°C en Ardenne, et de 19 à 21°C ailleurs, voire localement jusqu'à 22°C dans le sud-ouest.

Mercredi, l'arrivée de perturbations depuis l'ouest amènera de la pluie, des averses et éventuellement des coups de tonnerre. Le vent sera également plus soutenu avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Mais les températures resteront élevées avec des maximas compris entre 15 et 20°C.

Jeudi, nouvelle journée pluvieuse. Un temps très instable et perturbé nous attend avec des périodes d'averses et du vent toujours plus fort, jusqu'à 80 km/h. Les températures commenceront à chuter avec des maxima qui oscilleront entre 9 et 15°C.

Vendredi, les courants maritimes d'origine polaires recouvriront le pays. Côté luminosité, ça sera une bonne nouvelle avec un alternance de soleil et de passages nuageux avec des averses locales. Mais côté températures, les maxima ne dépasseront pas 5 à 12°C.

Samedi, le gel fera son apparition sur les hauteurs du pays, avec des minimas de 0°C dans l'est du pays. La journée, le ciel se partagera toujours entre nuages et éclaircies et le vent retombera. Mais il ne faudra pas s'attendre à plus de 7 à 12°C maximum.

Dimanche, une légère remontée des températures est possible, jusqu'à 8 à 14°C, et toujours un alternance soleil et nuages avec quelques averses locales.