Prévisions du week-end: la chaleur perdure, des averses orageuses sont attendues

La Belgique se réveille dans les brumes et brouillards samedi matin. Les nuages bas se dissiperont, parfois difficilement, et laisseront un ciel partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le sud-est connaîtra quelques averses, parfois orageuses. Les températures resteront élevées, avec des maxima compris entre 22 et 27°. Il fera plus frais à la Côte.



L'est du pays pourrait encore être arrosé en soirée, tandis qu'il fera sec sur le reste du territoire. Dimanche matin, après la grisaille locale, le pays sera partagé en deux. Le temps sera sec et partiellement nuageux à l'ouest et dans le centre, alors que l'est s'habituera aux averses orageuses l'après-midi, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse.





D'importantes quantités de pluie

Le mercure grimpera encore jusqu'à 23° en Ardenne et 26° dans le centre du pays. Une fois de plus, le littoral connaîtra des températures plus fraîches autour des 19°. La pluie ne devrait épargner personne lundi.

Une zone de pluie et d'averses orageuses en provenance du nord de la France remontera lentement vers la Belgique. En raison de l'activité et de la lenteur de cette perturbation, les quantités de pluie pourront être importantes, notamment au sud du sillon Sambre et Meuse.

L'extrême nord du pays et le littoral devraient rester au sec jusqu'en fin de soirée. Les maxima seront compris entre 20 et 25°, sous un vent modéré d'est à nord-est.





Entre éclaircies et champs nuageux

La journée sera encore maussade mardi, marquée par des nuages et des pluies localement persistantes, surtout sur la moitié sud du pays. Le températures seront par contre plus fraîches, avec un thermomètre qui ne dépassera plus les 20°, sauf en Lorraine où il fera un peu plus chaud qu'ailleurs.

Le reste de la semaine sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. La pluie, elle, se fera de plus en plus rare.