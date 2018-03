Prévisions météo: retour à la normale côté températures... mais aussi précipitations

Le temps restera sec ce lundi, avec de la grisaille dans la plupart des régions le matin, précédant de plus larges éclaircies l'après-midi. Les maxima seront proches de 7 à 8 degrés en Hautes Fagnes et de 10 à 12 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud revenant au sud-est.



> La météo dans votre commune



Lundi soir et dans la nuit, le ciel balancera entre éclaircies et champs nuageux. Au fil des heures, la nébulosité se fera plus dense, accompagnée parfois d'un peu de pluie. Le thermomètre oscillera entre 1 degré en Ardenne et 5 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible ou modéré, d'est-sud-est tournant vers le sud.



Mardi, le temps sera variable avec parfois quelques gouttes. Les jours prochains, les zones de pluie seront plus marquées, avec des températures de saison, de l'ordre de 10 degrés.