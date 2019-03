Prévisions météo: couvrez-vous, les températures ne vont cesser de CHUTER

Lundi, le temps sera variable et plus frais avec des averses. Il fera toujours très venteux. Maxima entre 4 et 9 degrés, soient des valeurs dans les normales de saison.

Mardi, quelques averses sont encore attendues. Le vent sera moins présent, mais il fera toujours frais avec des maxima de 3 à 8 degrés. Un peu de neige sera possible sur les sommets ardennais. Mercredi, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays. Les températures changeront peu. Jeudi, la masse d'air sera instable avec des averses. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés.