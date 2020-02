Prévisions météo: après la tempête, voici ce qui nous attend la semaine prochaine

Ce samedi, le temps sera d'abord généralement sec sous un ciel le plus souvent nuageux avec quelques éclaircies locales (surtout sur la moitié est). En cours de journée, nous prévoyons quelques pluies à partir de l'ouest. Cette perturbation progressera vers l'est qu'elle atteindra en fin d'après-midi ou en soirée. Il fera doux avec des maxima compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Ce soir, on prévoit temporairement des éclaircies. En Ardenne, des nuages bas seront possibles. Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Les minima se situeront entre 4 et 8 degrés. Le vent modéré de sud à sud-ouest deviendra assez fort. Des rafales jusqu'à 50 à 60 km/h.

Dimanche, le temps sera tempétueux et très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. En fin de journée et durant la nuit de dimanche à lundi, les précipitations deviendront nettement plus intenses avec même risque d'orage. Il fera très doux avec des maxima de 9 à 13 degrés. Le vent de sud-ouest sera fort à très fort. Dès midi, on prévoit des rafales entre 80 et 100 km/h. Dimanche soir et la nuit suivante, la force du vent augmentera encore avec des pointes autour de 110 à 120 km/h, voire localement plus.

Lundi sera également agité avec des averses mais aussi quelques éclaircies. En fin de journée et durant la nuit de lundi à mardi, ces averses prendront un caractère hivernal en Ardenne. Maxima entre 5 et 10 degrés sous un vent d'ouest toujours très fort avec des rafales jusqu'à 90 km/h et localement un peu plus.

Mardi, le temps restera venteux avec quelques averses mais entre temps aussi des éclaircies. Les précipitations pourront avoir temporairement un caractère hivernal dans le sud du pays. Les maxima oscilleront entre 2 et 8 degrés sous un vent d'ouest soutenu.

Mercredi, le temps restera souvent sec avec des éclaircies. En Haute Belgique, le risque de quelques averses sera encore plus grand. Il fera plus calme avec des maxima entre 2 et 7 degrés.

Jeudi, passage d'une zone de précipitation avec sur les Hautes Fagnes d'abord risque de quelques précipitations hivernales. Les maxima avoisineront les 6 degrés dans le centre.

Vendredi, le temps pourrait rester sec avec des maxima jusqu'à 9 degrés.