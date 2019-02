Prévisions météo: 19 degrés aujourd'hui, mais quel temps pour les vacances de Carnaval?

Ce mardi, on battra encore des records de température pour le mois de février. Le soleil sera franc et les maxima iront de 16 à 19 degrés. Le vent sera souvent faible sans direction précise. A la côte, une petite brise de mer pourrait toutefois s'établir l'après-midi. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme sous un ciel dégagé. Le risque de formation d'un banc de brume ou de brouillard est limité. Les minima se situeront entre -1 et 6 degrés.

Mercredi, la journée sera à nouveau belle et ensoleillée. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 19 degrés à nouveau. Le vent sera généralement faible et agréable. Et il faudra en profiter, car la suite est moins drôle.

Dès jeudi, on amorce en effet un retour aux normales de saison. Petit à petit, le ciel va se couvrir et les températures vont chuter. Dans la matinée de jeudi, de larges éclaircies seront présentes sur l'est. Le ciel s'ennuagera ensuite à partir de l'ouest et le risque de précipitations augmentera en fin de journée. Il fera plus frais et les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés.

Pour la suite et les vacances de carnaval, rien de terrible du côté des prévisions de l'IRM, l'institut royal belge météorologique. Jusque samedi, les températures se maintiendront au-dessus des 10 degrés, avec peu de précipitations. Mais dès dimanche, il faut s'attendre au retour de la pluie, et à une chute progressive des températures. De 8 à 9 degrés et une alternance de nuage, pluie et éclaircies: voici à quoi devrait ressembler la semaine de congés scolaires débutant le lundi 4 mars.