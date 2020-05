Prévisions météo: 25 degrés, des orages, un temps beaucoup plus frais, du vent... préparez-vous aux montagnes russes

Aujourd'hui, le temps sera d'abord généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies souvent larges et quelques champs nuageux. Toutefois, une averse sera possible dans l'extrême sud du pays. En cours de journée, la nébulosité augmentera sur la moitié sud du pays, probablement aussi sur le Hainaut, et quelques averses pourront se développer localement. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 17 degrés en bord de mer et 25 degrés en Campine. Dans l'intérieur, le vent sera faible de direction variable ou de secteur est à sud-est. En bord de mer, le vent sera modéré de nord à nord-est.



Ce soir et cette nuit, le ciel sera d'abord dans l'ensemble partiellement nuageux, avant de se couvrir en cours de nuit au sud du sillon Sambre et Meuse à l'arrivée d'une zone d'averses. Les minima oscilleront entre 10 et 14 degrés sous un vent souvent faible de directions variées au nord du sillon Sambre et Meuse et de sud à sud-est ailleurs.

Dimanche matin, la nébulosité sera souvent abondante et quelques averses pourront se déclencher au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de journée, ces averses concerneront la plupart des régions. Localement, elles pourront être intenses et orageuses surtout en moyenne et haute Belgique. Les maxima seront compris entre 16 degrés à la mer et jusque 22 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible de sud-ouest en Ardenne et variable ailleurs avant de s'orienter progressivement au secteur nord en devenant modéré à assez fort.



Lundi matin, le temps sera encore très nuageux sur le sud du pays avec quelques faibles pluies voire un peu de neige fondante sur les hauteurs. Ensuite, il fera souvent sec avec une alternance d'éclaircies et dessages nuageux, un peu plus nombreux en région côtière. Il fera nettement plus frais avec des maxima entre 10 et 13 degrés. Le vent sera assez fort, voire fort en région côtière, de nord-nord-est.



Mardi, le temps sera partiellement à très nuageux et généralement sec. Toutefois, au littoral, il y aura un faible risque d'averse. Maxima toujours frais de 9 à 13 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.



Mercredi, le temps restera partiellement à parfois très nuageux et sec. Les maxima oscilleront entre 13 et 15 degrés. Le vent sera souvent modéré de nord-est.



Jeudi, il fera assez ensoleillé et généralement sec. Les maxima atteindront 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et parfois assez fort au littoral, de nord-est.



Vendredi, probablement davantage de nuages et un risque de précipitations en augmentation. Maxima proches de 17 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de nord-est.